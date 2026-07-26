На Донеччині росіяни атакували дроном поліцейських

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Зазначається, що російський FPV-дрон поцілив у екіпаж патрульних. На щастя, поліцейські встигли своєчасно залишити автівку. Однак внаслідок удару ворога один із патрульних отримав поранення. Йому надали допомогу, і наразі його життю нічого не загрожує.

"Також значних пошкоджень зазнав службовий автомобіль. Ми поруч — навіть під ворожим вогнем", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Сумщині росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС.