10:15  26 липня
Удар по Епіцентру в Кривому Розі: росіяни вдарили дроном двічі - з'явилось відео атаки
12:35  26 липня
Запоріжжя у вогні: росіяни вдарили КАБами - є загиблий
15:05  26 липня
У Румунії збили російський "Шахєд": МЗС викликало посла РФ
UA | RU
UA | RU
26 липня 2026, 18:55

На Донеччині росіяни атакували дроном поліцейських

26 липня 2026, 18:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Російські військові вчергове атакували Краматорськ. Однією з "цілей" ворога стала машина українських поліцейських

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Зазначається, що російський FPV-дрон поцілив у екіпаж патрульних. На щастя, поліцейські встигли своєчасно залишити автівку. Однак внаслідок удару ворога один із патрульних отримав поранення. Йому надали допомогу, і наразі його життю нічого не загрожує.

"Також значних пошкоджень зазнав службовий автомобіль. Ми поруч — навіть під ворожим вогнем", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Сумщині росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область атака поліція
Російський FPV-дрон атакував рейсовий автобус під Сумами
24 липня 2026, 22:33
Ворог атакував БпЛА портову інфраструктуру на Миколаївщині: пошкоджено два цивільні судна
24 липня 2026, 17:38
Росіяни вдарили по Київщині: є загиблі та поранені
24 липня 2026, 14:20
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Дешевого меду в Україні не буде: екперти пояснили, що з цінами
26 липня 2026, 19:50
Попереду нас чекає подорожчання дизпального
26 липня 2026, 19:30
Прикордонники показали, як весь тиждень накривали росіян вогнем на всіх напрямках
26 липня 2026, 18:35
У Харкові росіяни влучили у будинок: з'явилось відео удару
26 липня 2026, 17:50
У Чернігові російський дрон атакував АТБ: серед загиблих дитина
26 липня 2026, 16:50
У Кривому Розі підпалили автівку Нової пошти
26 липня 2026, 16:35
ЗСУ вдарили по окупованому Криму: атакували Чорноморнафтогаз
26 липня 2026, 15:45
У Румунії збили російський "Шахєд": МЗС викликало посла РФ
26 липня 2026, 15:05
На Рівненщині жінка загинула у вогні
26 липня 2026, 14:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Сергій Куюн
Борислав Береза
Володимир Кудрицький
Всі блоги »