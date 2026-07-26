У Харкові росіяни влучили у будинок: з'явилось відео удару

Фото з відкритих джерел

У мережі показали кадри влучання у будинок у Харкові. Кількість поранених зросла

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Відомо, що внаслідок влучання у будинок у Харкові 12 людей постраждало. Зокрема, у 75-річної, 42-річної жінок, а також 62-річного чоловіка діагностували гостру реакцію на стрес.

Також у ОВА говорили, що серед постраждалих 10-річний хлопчик.

Нагадаємо, також у ніч проти 26 липня росіяни завдали ударів по Києву. У столиці спалахнули пожежі в кількох районах.