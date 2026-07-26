У Харкові росіяни влучили у будинок: з'явилось відео удару
У мережі показали кадри влучання у будинок у Харкові. Кількість поранених зросла
Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.
Відомо, що внаслідок влучання у будинок у Харкові 12 людей постраждало. Зокрема, у 75-річної, 42-річної жінок, а також 62-річного чоловіка діагностували гостру реакцію на стрес.
Також у ОВА говорили, що серед постраждалих 10-річний хлопчик.
Нагадаємо, також у ніч проти 26 липня росіяни завдали ударів по Києву. У столиці спалахнули пожежі в кількох районах.
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