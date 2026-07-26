ЗСУ вдарили по окупованому Криму: атакували Чорноморнафтогаз

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Військовими підтверджено ураження Тюменського НПЗ та інших військових об'єктів противника. Зокрема, ЗСУ завдали удар по об'єкту "Чорноморнафтогаз"

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

У ніч на 26 липня українські військові завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника. Зокрема, атакований об'єкт Чорноморнафтогаз у районі Внукового (АР Крим).

Військові розповіли, що під час окупації півострова росіяни використовують "Чорноморнафтогаз" для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб окупантів.

Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Чорноморського (АР Крим). Українські військові, зокрема, вдарили по автомобільному мосту у районі Виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

"Також завдано ураження складу БпЛА противника у районі Червонопопівки та району зосередження живої сили противника у Пурдівці Луганської області", - розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.