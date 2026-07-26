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26 липня 2026, 19:50

Дешевого меду в Україні не буде: екперти пояснили, що з цінами

26 липня 2026, 19:50
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Фото з відкритих джерел
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В Україні продовжуватимуть зростати ціни на мед. При цьому вибір може скоротитись

Про це повідомляє OBOZREVATEL, передає RegioNews.

Виконавчий директор пасічного господарства Ярослав Білик пояснив, що ситуація для медозбірної галузі України вже декілька років складається не найкращим чином. За словами експерта, можна виділити такі фактори:

  • посушливе літо 2024 та 2025 років;
  • руйнівні пізні заморозки навесні 2025-го знищили цвітіння ранніх медоносів;
  • морозна та сніжна зима 2026 року завдала серйозного удару по пасіках;
  • заморозки навесні знищили суттєву частину квітів, через що бджоли втратили джерело квіткового пилку – основного білка, який неможливо повноцінно замінити штучними аналогами.

При цьому цінники на мед зросли, але це все одно не перекриває ризиків для пасічників. За словами експерта, в Україні також подорожчали бджолопакети, самі бджолосім'ї, інвентар та необхідні матеріали. Тому майбутнє нового сезону залежить ще й від того, чи не буде повторних заморозків.

Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.

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