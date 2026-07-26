У Чернігові російський дрон атакував АТБ: серед загиблих дитина

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Про це повідомив мер Чернігова, передає RegioNews.

За словами Олександра Ломако, російський дрон влучив у маганиз АТБ. Відомо про кількох поранених місцевих жителів та двох загиблих. На жаль, серед загиблих - дитина 10 років.

"Співчуття рідним загиблих та швидкого одужання постраждалим.

Чернігівці, тримаймося", - пише міський голова.

Нагадаємо, також у ніч проти 26 липня росіяни завдали ударів по Києву. У столиці спалахнули пожежі в кількох районах.