Запоріжжя у вогні: росіяни вдарили КАБами - є загиблий
Вдень 26 липня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, зафіксовано влучання по одному з об'єктів цивільної інфрастуктури. Також, на жаль, відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки. Повідомляють, зокрема, про пораненого місцевого жителя.
"Пошкоджень також зазнали будівлі, розташовані поруч із місцем влучання", - каже голова ОВА.
Нагадаємо, також у ніч проти 26 липня росіяни завдали ударів по Києву. У столиці спалахнули пожежі в кількох районах.
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