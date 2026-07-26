Запоріжжя у вогні: росіяни вдарили КАБами - є загиблий

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Вдень 26 липня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, зафіксовано влучання по одному з об'єктів цивільної інфрастуктури. Також, на жаль, відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки. Повідомляють, зокрема, про пораненого місцевого жителя.

"Пошкоджень також зазнали будівлі, розташовані поруч із місцем влучання", - каже голова ОВА.

Нагадаємо, також у ніч проти 26 липня росіяни завдали ударів по Києву. У столиці спалахнули пожежі в кількох районах.