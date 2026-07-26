У Кривому Розі підпалили автівку Нової пошти
Інцидент стався увечері 25 липня. Невідомі підпалили автомобіль, який належав Новій пошті
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Полум'я охопило машину дуже швидко. Очевидці одразу викликали екстрені служби. Рятувальники загасили вогонь, але магина вже суттєво пошкодилась.
Згодом у місцевих каналах повідомили, що ймовірного палія затримали "по гарячих слідах". Попередньо, чоловіка зупинили правоохоронці за орієнтуванням та описом свідків.
Нагадаємо, у Кропивницькому у банку 81-річний чоловік під час конфлікту через незгоду з виплатою грошей облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив. Від госпіталізації він відмовився, медики оцінили його стан як некритичний.
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