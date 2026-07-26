У Кривому Розі підпалили автівку Нової пошти

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Полум'я охопило машину дуже швидко. Очевидці одразу викликали екстрені служби. Рятувальники загасили вогонь, але магина вже суттєво пошкодилась.

Згодом у місцевих каналах повідомили, що ймовірного палія затримали "по гарячих слідах". Попередньо, чоловіка зупинили правоохоронці за орієнтуванням та описом свідків.

Нагадаємо, у Кропивницькому у банку 81-річний чоловік під час конфлікту через незгоду з виплатою грошей облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив. Від госпіталізації він відмовився, медики оцінили його стан як некритичний.