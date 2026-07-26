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26 липня 2026, 18:35

Прикордонники показали, як весь тиждень накривали росіян вогнем на всіх напрямках

26 липня 2026, 18:35
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Фото: ДПСУ
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Прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" показали результат за тиждень. Військові поділились відео з ефектними ударами по ворогу

Про це повідомляє "Державна прикордонна служба", передає RegioNews.

Зокрема, на Гуляйпільському напрямку аеророзвідники виявили та уразили значну кількість ворожих артилерійських систем. Крім того, українські військові атакували мотоцикли, які росіяни використовують для швидкого пересування.

На Лиманському напрямку атакували логістичні маршрути та піхоту росіян. На Добропільському напрямку українські захисники відбили масштабний штурм, а потім продовжили системно знищувати особовий склад противника, а також його мотоцикли й квадроцикли.

На Торецькому напрямку українські військові атакували ворога, зокрема, в укриттях. Знищили автомобілі типу "буханка".

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.

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