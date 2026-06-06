17:51  06 червня
Укус гадюки на подвір’ї: на Закарпатті госпіталізували 74-річну жінку
12:39  06 червня
На Сумщині під час обгону зіткнулися два авто, загинув 70-річний водій
10:26  06 червня
На Рівненщині завершили пошуки 15-річного хлопця: його виявили мертвим
UA | RU
UA | RU
06 червня 2026, 17:51

Укус гадюки на подвір’ї: на Закарпатті госпіталізували 74-річну жінку

06 червня 2026, 17:51
Читайте также на русском языке
Фото: 103 Закарпаття – ЗЦЕМД МК
Читайте также
на русском языке

У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила змія. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані

Про це повідомили на сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги у Facebook, передає RegioNews.

За даними медиків, попередньо йдеться про укус карпатської гадюки, який стався на території власного подвір’я постраждалої.

Після укусу жінка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Медики наголошують, що цього робити не можна, оскільки такі дії не допомагають, а можуть погіршити стан і створити додаткові ризики.

Під час огляду у пацієнтки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нудоту, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики провели кисневу підтримку, ввели необхідні препарати, встановили катетер, наклали пов’язку та знерухомили уражену кінцівку.

Після стабілізації стану жінку госпіталізували до медичного закладу в Міжгір’ї. На момент госпіталізації її стан оцінювався як задовільний.

Медики також нагадують правила домедичної допомоги при укусі змії:

  • необхідно якомога швидше звернутися по медичну допомогу,
  • знерухомити кінцівку,
  • пити достатньо рідини,
  • не висмоктувати отруту чи накладати джгут.

У важких випадках симптоми можуть розвиватися протягом 15-30 хвилин і включати запаморочення, нудоту, блювання, тахікардію та втрату свідомості. Особливо небезпечними укуси є для людей похилого віку, дітей та осіб із хронічними захворюваннями.

Як відомо, торік у селі Рудка-Червинська Камінь-Каширського району на Волині змія вкусила 31-річну жінку. Інцидент вдень на присадибній ділянці. За даними Центру громадського здоров'я, у квітні 2025 року в Україні зафіксували 5 випадків звернень по медичну допомогу через укуси змій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття гадюка жінка пенсіонерка укус
На Закарпатті на трасі мотоцикл під час обгону врізався у вантажівку: двоє загиблих
04 червня 2026, 12:32
На Закарпатті "швидка" з пацієнтом з’їхала на узбіччя, щоб уникнути ДТП
01 червня 2026, 07:36
На Закарпатті рятувальники дістали з річки Біла Тиса тіло жінки
27 травня 2026, 09:27
Всі новини »
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Погода різко погіршиться: Україну накриють грози, шквали та сильні дощі
06 червня 2026, 18:28
Кадри роботи ССО: уражено логістичний маршрут РФ до Криму
06 червня 2026, 17:22
Смертельна ДТП у Києві: водію Mercedes загрожує до 10 років в'язниці
06 червня 2026, 16:33
У Запоріжжі після удару по супермаркету поранено дитину та її батька
06 червня 2026, 15:45
39 порушень ПДР і четверо загиблих: нові деталі смертельної ДТП у Києві
06 червня 2026, 15:26
На Харківщині дрон атакував вантажівку Салтівського м'ясокомбінату: водій у лікарні
06 червня 2026, 14:59
Лист Зеленського Путіну: що це було і навіщо
06 червня 2026, 14:25
Атака дронів на Запоріжжя: вже семеро постраждалих, серед них двоє дітей
06 червня 2026, 13:47
Удари вглиб Росії: дрони уразили об'єкти в Санкт-Петербурзі та Краснодарському краї
06 червня 2026, 13:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Всі блоги »