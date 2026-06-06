Укус гадюки на подвір’ї: на Закарпатті госпіталізували 74-річну жінку

Фото: 103 Закарпаття – ЗЦЕМД МК

У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила змія. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані

Про це повідомили на сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги у Facebook, передає RegioNews.

За даними медиків, попередньо йдеться про укус карпатської гадюки, який стався на території власного подвір’я постраждалої.

Після укусу жінка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Медики наголошують, що цього робити не можна, оскільки такі дії не допомагають, а можуть погіршити стан і створити додаткові ризики.

Під час огляду у пацієнтки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нудоту, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики провели кисневу підтримку, ввели необхідні препарати, встановили катетер, наклали пов’язку та знерухомили уражену кінцівку.

Після стабілізації стану жінку госпіталізували до медичного закладу в Міжгір’ї. На момент госпіталізації її стан оцінювався як задовільний.

Медики також нагадують правила домедичної допомоги при укусі змії:

необхідно якомога швидше звернутися по медичну допомогу,

знерухомити кінцівку,

пити достатньо рідини,

не висмоктувати отруту чи накладати джгут.

У важких випадках симптоми можуть розвиватися протягом 15-30 хвилин і включати запаморочення, нудоту, блювання, тахікардію та втрату свідомості. Особливо небезпечними укуси є для людей похилого віку, дітей та осіб із хронічними захворюваннями.

Як відомо, торік у селі Рудка-Червинська Камінь-Каширського району на Волині змія вкусила 31-річну жінку. Інцидент вдень на присадибній ділянці. За даними Центру громадського здоров'я, у квітні 2025 року в Україні зафіксували 5 випадків звернень по медичну допомогу через укуси змій.