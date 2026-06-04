На Закарпатті на трасі мотоцикл під час обгону врізався у вантажівку: двоє загиблих
ДТП сталася 3 червня близько 21:20 на трасі Київ-Чоп неподалік Сваляви в Мукачівському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Встановлено, що 33-річний житель селища Чинадійово на мотоциклі обганяв дві вантажівки, що їхали в попутному напрямку. Він не встиг повернутися у свою смугу та зіткнувся із зустрічною вантажівкою Volvo, за кермом якої перебував 46-річний житель Хустщини.
Внаслідок удару водій мотоцикла та його пасажир, 42-річний односелець, загинули на місці.
Водія вантажівки освідували – він був тверезим. Поліція вилучила обидва транспортні засоби та помістила їх на спецмайданчик.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Обставини аварії встановлюють за допомогою призначених експертиз. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, ввечері 1 червня на Сумщині п'яний військовий на смерть збив 17-річного мотоцикліста. Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю.