Фото: поліція

ДТП сталася 3 червня близько 21:20 на трасі Київ-Чоп неподалік Сваляви в Мукачівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 33-річний житель селища Чинадійово на мотоциклі обганяв дві вантажівки, що їхали в попутному напрямку. Він не встиг повернутися у свою смугу та зіткнувся із зустрічною вантажівкою Volvo, за кермом якої перебував 46-річний житель Хустщини.

Внаслідок удару водій мотоцикла та його пасажир, 42-річний односелець, загинули на місці.

Водія вантажівки освідували – він був тверезим. Поліція вилучила обидва транспортні засоби та помістила їх на спецмайданчик.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Обставини аварії встановлюють за допомогою призначених експертиз. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ввечері 1 червня на Сумщині п'яний військовий на смерть збив 17-річного мотоцикліста. Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю.