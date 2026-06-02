Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині тривають пошуки підлітка

Фото: Національна поліція
На Чернігівщині поліція продовжує пошуки 17-річного підлітка, який зник 30 травня у місті Бобровиця

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До пошукової операції сьогодні залучено близько 250 людей. Серед них – ювенальні поліцейські, поліцейські офіцери громади, кінологи зі службовими собаками, криміналісти, оперативники, рятувальники, водолази, військовослужбовці та місцеві мешканці.

Для обстеження території використовують безпілотники. Пошуковці прочісують лісосмуги, хащі та яри, а водолази перевіряють водойми.

Як відомо, 30 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що Всеволод Король, 23 лютого 2009 року народження, після святкування останнього дзвоника на річці Бистриця в Бобровиці додому не повернувся.

Прикмети зниклого:

Зріст – близько 175 см, коротка світла стрижка, карі очі. На голові з лівого боку має родимку. Був одягнений в сірі джинси, клітчасту сорочку, сіру футболку, білі кросівки.

Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього, прохання негайно повідомити за номером (095) 836 29 70 або на лінію "102".

Нагадаємо, на Полтавщині у водоймі знайшли мертвою жінку, яку шукали як зниклу безвісти. Тіло жінки направили на судмедекспертизу для встановлення точної причини смерті. Відкрито кримінальне провадження.

Чернігівська область підлітки розшук поліція
