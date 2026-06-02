В Ужгороді чоловік ножем поранив колишню дружину: її госпіталізували

В Ужгороді правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який під час конфлікту кухонним ножем поранив свою колишню дружину

Про це повідомила поліція області.

30 травня близько 06:00 на лінію "102" надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 41-річної ужгородки з ножовим пораненням черевної порожнини.

Як встановили правоохоронці, того ранку між колишнім подружжям, яке продовжує проживати в одній квартирі, виникла сварка. Під час конфлікту чоловік схопив кухонний ніж і завдав удару жінці в живіт.

Попри тяжке поранення, потерпіла змогла самостійно викликати швидку допомогу. Наразі вона перебуває під наглядом медиків та отримує необхідне лікування.

Поліцейські вилучили з місця події кухонний ніж, яким було завдано удару.

Підозрюваного затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

