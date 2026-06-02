02 червня 2026, 08:39

В Ужгороді чоловік ножем поранив колишню дружину: її госпіталізували

Фото: Національна поліція
В Ужгороді правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який під час конфлікту кухонним ножем поранив свою колишню дружину

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

30 травня близько 06:00 на лінію "102" надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 41-річної ужгородки з ножовим пораненням черевної порожнини.

Як встановили правоохоронці, того ранку між колишнім подружжям, яке продовжує проживати в одній квартирі, виникла сварка. Під час конфлікту чоловік схопив кухонний ніж і завдав удару жінці в живіт.

Попри тяжке поранення, потерпіла змогла самостійно викликати швидку допомогу. Наразі вона перебуває під наглядом медиків та отримує необхідне лікування.

Поліцейські вилучили з місця події кухонний ніж, яким було завдано удару.

Підозрюваного затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, на Херсонщині чоловік розстріляв дружину з мисливської рушниці. Подружжя офіційно перебувало у шлюбі майже 37 років, останнім часом жінка проживала окремо – в Одесі.

01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
