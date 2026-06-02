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02 червня 2026, 19:28

На Чернігівщині викрили схему розкрадання 8 мільйонів гривень

02 червня 2026, 19:28
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Фото: Нацполіція
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На Чернігівщині викрито директорку приватного товариства, яка заволоділа 8 мільйонами гривень державних грантових коштів

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили директорку приватного товариства, яка привласнила 8 мільйонів бюджетних гривень, виданих у якості гранту на створення або розвиток виробництва переробної промисловості.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що у 2024 році, маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами з державного бюджету, фігурантка створила товариство з обмеженою відповідальністю та відкрила в одній з банківських установ рахунок для його обслуговування.

Перебуваючи на посаді директорки приватного товариства, підозрювана подала заявку та необхідні документи на створення або розвиток виробництва переробної промисловості.

За деякий час на рахунок фірми з державного бюджету надійшли 8 млн гривень грантових коштів.

В подальшому, з метою створення видимості виконання грантового договору, зловмисниця перерахувала частину коштів на рахунок іншої підставної фірми, як оплату за поставку лінії з виробництва хліба.

Правоохоронці з’ясували, що грантові кошти були виведені в тіньовий обіг та зняті готівкою з рахунків у банківських установах. Зазначеними коштами фігурантка розпорядилася на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій зловмисниця заволоділа бюджетними коштами на суму 8 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці викрили можливу схему розтрати державних коштів у Київському університеті культури.

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