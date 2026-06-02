Росіяни втретє атакували Дніпро: над містом густий дим
Увечері 2 червня росіяни атакували Дніпро реактивним дроном. Це вже третій обстріл за добу
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.
За словами Олександра Ганжи, росіяни вчергове атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу сталась пожежа. Інформація щодо постраждалих з'ясовується.
У місцевих телеграм-каналах повідомляли, що росіяни атакували місто реактивним дроном.
Тим часом у Дніпрі завершилась пошуково-рятувальна операція в житловому кварталі, який росіяни атакували ракетами вночі. Загинуло 16 людей. Ще 42 людини отримали поранення. Серед поранених четверо дітей.
