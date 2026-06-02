Румунія, дрони і реакція НАТО після інциденту

Ко-ко-ко. Комунікація. Заліт російської "Герані" в румунську багатоповерхівку показує, як НАТО пожерла шашіль. Хоча з виду нічого так шафка

Фото: Pro Lider FM/Facebook

Отже, лідером у вивертах став президент Румунії Нікушор Дан. В інтервʼю ВВС замість закликів зупинити війну та сісти за стіл переговорів – лідер сказав дещо новеньке.

Він наполягає, що агресор має нести повну відповідальність за точність своїх ударів.

"Це стає небезпечним для румунських громадян. І коли росіяни завдають ударів, коли вони обирають цілями міста, що розташовані по той бік Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдають шкоди румунським громадянам".

На секундочку, тобто, коли росіяни б’ють по Україні, вони мають бути впевнені, що не зашкодять громадянам Румунії.

А пару днів тому ще було феєричне пояснення локального бригадного генерала. Він пояснив, чому ту "Герань"не збивали.

"…для ураження повітряної цілі потрібен певний час, який передбачає виявлення, ідентифікацію та ураження. 4 хвилини, які ми мали в розпорядженні, були надзвичайно коротким часом", – сказав пресі Георге Максим.

Далі, що Румунія має системи протиповітряної оборони, "які були спроєктовані та виготовлені до 2023 року, коли розпочалася ця війна дронів".

І що ось, дуже складно задіяти систему "Гепард", яка стоїть на озброєнні.

"Ми повинні мати згоду власників, господарюючих суб'єктів, щоб розміщувати такі системи, які мають обмежену дію від 1,5 км до 6 км… Тому що приватна власність захищена законом. Зараз мирний час. Там, де ми отримали згоду, ми встановили системи. Там, де ми не отримали згоди, ми не встановлювали", – пояснив генерал.

Тож не варто дивуватись, чому після такої кококомунікації Дмітрій Мєдвєдєв випив рюмку на столє і порадив лідерам ЄС "заткнути писок" і чекати нових ударів безпілотників по своїй території.

"Євроімпотенти здійняли істерику через дрон, який влучив у якийсь житловий будинок у Румунії", – написав він у телеграмі.

Власне, якщо лідери країн НАТО будуть чемно просити Москву "обстрілювати Україну так, щоб не зачіпати його країну" – Росія і далі прощупуватиме простати західних урядів дронами. Та називатиме їх імпонентами.

Коротше, є привід ще раз подякувати нашим ППО і ПСУ – за те, що не лякаються, коли Москва пускає одномоментно до 500 дронів і під сотню різних ракет. Спасибі за роботу і за те, що точно не імпотенти.