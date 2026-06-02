02 червня 2026, 08:22

Обікрала могилу полеглого воїна: на Хмельниччині викрили 48-річну зловмисницю

Фото: Національна поліція
На Хмельниччині правоохоронці оперативно встановили жінку, причетну до наруги над могилою Героя України

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До Шепетівського районного управління поліції звернулася дружина загиблого захисника України Олексія Меся. Вона завила, що з могили її чоловіка на міському кладовищі невідома особа викрала кущі з квітами.

Після отримання повідомлення правоохоронці невідкладно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів. Завдяки проведеній роботі та аналізу записів із камер відеоспостереження поліцейські оперативно встановили особу, причетну до вчинення правопорушення.

Зловмисницею виявилася 48-річна місцева жителька, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.

За даним фактом слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. За процесуального керівництва прокуратури жінці оголошено підозру за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою).

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, на Харківщині затримали вандалку, яка спалила хрест на могилі загиблого воїна. 45-річній жінці повідомили про підозру.

Раніше в Одесі на кладовищі чоловік зламав 86 надгробків. Він розповів, що приходив на кладовище у нетверезому стані й, робив це з хуліганських мотивів. За його словами, він не мав особистої неприязні ні до померлих, ні до їхніх рідних, і шкодує про скоєне.

Хмельницька область могила Герой України загиблий військовий Дружина наруга над могилою
