Обікрала могилу полеглого воїна: на Хмельниччині викрили 48-річну зловмисницю

Фото: Національна поліція

На Хмельниччині правоохоронці оперативно встановили жінку, причетну до наруги над могилою Героя України

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До Шепетівського районного управління поліції звернулася дружина загиблого захисника України Олексія Меся. Вона завила, що з могили її чоловіка на міському кладовищі невідома особа викрала кущі з квітами.

Після отримання повідомлення правоохоронці невідкладно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів. Завдяки проведеній роботі та аналізу записів із камер відеоспостереження поліцейські оперативно встановили особу, причетну до вчинення правопорушення.

Зловмисницею виявилася 48-річна місцева жителька, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.

За даним фактом слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. За процесуального керівництва прокуратури жінці оголошено підозру за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою).

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

