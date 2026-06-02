Будував окупаційну владу: житель Херсонщини постане перед судом за співпрацю з ворогом

На Херсонщині перед судом постане місцевий житель, який під час окупації регіону пішов на службу до ворога

Херсонська обласна прокуратура

Слідством встановлено, що обвинувачений у червні 2022 року, погодившись на співпрацю із ворогом, обійняв посаду "старшего инспектора группы профессиональной и служебной подготовки отдела кадров Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области”.

Обвинувачений виконував накази незаконного керівництва, сприяв становленню та функціонуванню правоохоронної гілки окупаційної влади РФ на Херсонщині.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя регіону за фактом зайняття посади у незаконному правоохоронному органі (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

