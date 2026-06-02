На Херсонщині прокуратура повернула державі майже 19 гектарів лісу

Олешківська окружна прокуратура через суд відновила права держави на земельну ділянку площею майже 19 га лісогосподарського призначення, що розташована у Дар’ївській громаді Херсонського району

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

Суд повністю задовольнив позов прокуратури, скасувавши незаконну державну реєстрацію землі, яку у 2021 році безпідставно перевели до категорії сільськогосподарських угідь та віднесли до комунальної власності.

Прокуратурою встановлено, що ділянка фактично входить до земель державного лісового фонду, про що свідчать дані Державного земельного кадастру, матеріали лісовпорядкування та картографічні матеріали. Жодних законних рішень про вилучення цих земель з лісового фонду, зміну їх цільового призначення чи припинення права постійного користування уповноважені органи не приймали.

Землі лісового фонду за особливостями свого призначення та правового режиму не можуть використовуватися для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Незаконна зміна їх категорії створює серйозні ризики для збереження лісів та екологічної безпеки регіону.

Суд погодився з позицією прокуратури та ухвалив рішення на користь держави.

Нагадаємо, що прокуратура у суді оскаржує незаконну зміну цільового призначення під забудову землі, на якій розташована льодова арена "Крижинка” у парку "Перемога”.