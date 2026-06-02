10:19  02 червня
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині тривають пошуки підлітка
08:39  02 червня
В Ужгороді чоловік ножем поранив колишню дружину: її госпіталізували
08:22  02 червня
Обікрала могилу полеглого воїна: на Хмельниччині викрили 48-річну зловмисницю
UA | RU
UA | RU
02 червня 2026, 17:56

На Херсонщині прокуратура повернула державі майже 19 гектарів лісу

02 червня 2026, 17:56
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Олешківська окружна прокуратура через суд відновила права держави на земельну ділянку площею майже 19 га лісогосподарського призначення, що розташована у Дар’ївській громаді Херсонського району

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Суд повністю задовольнив позов прокуратури, скасувавши незаконну державну реєстрацію землі, яку у 2021 році безпідставно перевели до категорії сільськогосподарських угідь та віднесли до комунальної власності.

Прокуратурою встановлено, що ділянка фактично входить до земель державного лісового фонду, про що свідчать дані Державного земельного кадастру, матеріали лісовпорядкування та картографічні матеріали. Жодних законних рішень про вилучення цих земель з лісового фонду, зміну їх цільового призначення чи припинення права постійного користування уповноважені органи не приймали.

Землі лісового фонду за особливостями свого призначення та правового режиму не можуть використовуватися для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Незаконна зміна їх категорії створює серйозні ризики для збереження лісів та екологічної безпеки регіону.

Суд погодився з позицією прокуратури та ухвалив рішення на користь держави.

Нагадаємо, що прокуратура у суді оскаржує незаконну зміну цільового призначення під забудову землі, на якій розташована льодова арена "Крижинка” у парку "Перемога”.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область Ліси України ліс держава прокуратура
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
На Львівщині експоліцейський вимагав "данину" з підприємців: подробиці схеми
02 червня 2026, 18:57
На Дніпропетровщині депутатку підозрюють у брехні в декларації
02 червня 2026, 18:47
Снайпер РФ, який вбив літнього чоловіка в Бучі під час годування собаки, отримав підозру
02 червня 2026, 18:20
Армія РФ атакувала Чугуїв безпілотником
02 червня 2026, 17:34
Росіяни втретє атакували Дніпро: над містом густий дим
02 червня 2026, 17:30
Будував окупаційну владу: житель Херсонщини постане перед судом за співпрацю з ворогом
02 червня 2026, 17:22
На Київщині жінка вбила коханого ножем
02 червня 2026, 17:15
На Тернопільщині 24-річний хлопець жорстоко побив знайомого
02 червня 2026, 16:57
Удар БпЛА по Херсону: поранено 16-річну дівчину
02 червня 2026, 16:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Ігор Луценко
Всі блоги »