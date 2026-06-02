На Львівщині експоліцейський вимагав "данину" з підприємців: подробиці схеми

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Львівщині колишнього поліцейського підозрюють у вимаганні грошей у підприємців під погрозою перевірок та створення перешкод для ведення бізнесу

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Торік чоловік працював оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Львова. За даними слідства, використовуючи статус правоохоронця, чоловік чинив тиск на власників бізнесу та вимагав неправомірну вигоду.

Серед потерпілих - щонайменше двоє керівників товариств і одна підприємиця, які працюють у сферах виробництва та продажу пластикової тари, побутової хімії, а також виготовлення й реалізації кондитерських виробів.

Поліцейський запевняв підприємців, що у разі відмови платити ініціюватиме перевірки їхньої господарської діяльності контролюючими та правоохоронними органами. Вважаючи, що він має реальні можливості впливати на роботу бізнесу, підприємці погодилися на його вимоги.

Навіть після звільнення з поліції чоловік не припинив "збирати данину". Він продовжував переконувати підприємців, що досі обіймає посаду, тож вони й надалі виконували його незаконні вимоги.

З липня 2025 року по травень 2026 року він отримав від бізнесменів загалом 112,5 тис. грн неправомірної вигоди.

Гроші надходили готівкою, переказами на банківську картку або у вигляді безготівкової оплати товарів для його особистих і побутових потреб. Для цього він надавав підприємцям рахунки-фактури на їх придбання.

Прокурори повідомили колишньому старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції про підозру у шахрайстві та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому повторно.

Нагадаємо, що колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури оголосили нову підозру у справі про мільйонні збитки під час забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання.