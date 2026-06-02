02 червня 2026, 18:20

Снайпер РФ, який вбив літнього чоловіка в Бучі під час годування собаки, отримав підозру

Фото: Офіс Генерального прокурора
Прокурори Офісу Генерального прокурора ідентифікували російського снайпера, який під час окупації Бучі у березні 2022 року розстріляв 70-річного місцевого жителя

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора,передає RegioNews.

Прокурори Офісу Генерального прокурора продовжують встановлювати військовослужбовців РФ, причетних до злочинів проти цивільного населення під час окупації Бучі на Київщині.

Повідомлено про підозру старшому снайперу взводу снайперів 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії пдв ЗС РФ. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації Бучі підозрюваний перебував на заздалегідь облаштованій вогневій позиції на території приватного домоволодіння. Помітивши 70-річного місцевого жителя, який вийшов з укриття, щоб нагодувати собаку, він із відстані близько 100 метрів здійснив постріл зі снайперської гвинтівки. Чоловік загинув на місці.

Також прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо іншого військовослужбовця цього ж полку. Йому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідство встановило, що у березні 2022 року в Бучі він побив місцевого жителя, який не брав участі у бойових діях, не мав зброї та не становив загрози, а після цього принижував його людську гідність.

У листопаді 2025 року цього військовослужбовця вже засудили до 11 років позбавлення волі за аналогічні злочини, вчинені на Київщині.

Нагадаємо, що правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо російського військового, якого підозрюють у воєнних злочинах під час окупації Бучі.

снайпер російська армія Буча Київська область убивство
