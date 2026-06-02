02 червня 2026, 16:57

На Тернопільщині 24-річний хлопець жорстоко побив знайомого

Фото: поліція Тернопільської області
На Тернопільщині чоловік опинився в реанімації після жорстокого побиття під час застілля із сусідом. Нападника вже затримала поліція

Про це повідомляє поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

До лікарні у непритомному стані з численними тілесними ушкодженнями доправили 48-річного жителя Бережан. Медики госпіталізували потерпілого до реанімаційного відділення та повідомили про пацієнта з ознаками насильницьких травм правоохоронців.

Як встановили поліцейські, 31 травня до чоловіка в гості прийшов сусід. Під час спільного розпивання алкоголю між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. За даними слідства, гість почав бити господаря руками та ногами по різних частинах тіла.

Коли потерпілий втратив свідомість, нападник залишив його та пішов додому. Непритомного чоловіка згодом виявив інший сусід, який викликав швидку допомогу та поліцію.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 24-річний житель Бережан.

Чоловік зізнався у скоєному. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом побиття слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що раніше криворізькі поліцейські затримали 21-річного підозрюваного у завданні тяжких тілесних ушкоджень місцевому мешканцю.

Тернопільська область Побиття
