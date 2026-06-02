Армія РФ атакувала Чугуїв безпілотником

Російські війська атакували Чугуїв на Харківщині ударним безпілотником. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у складській будівлі

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews .

Наразі інформації про загиблих або постраждалих не надходило.

На місці влучання працюють рятувальники та інші профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби завданих руйнувань.

Обставини ворожого удару уточнюються.

Нагадаємо, що 02 червня близько 03:15 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по житловому будинку у місті Херсон.