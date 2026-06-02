02 червня 2026, 18:47

На Дніпропетровщині депутатку підозрюють у брехні в декларації

Фото: Офіс Генерального прокурора
Слобожанська окружна прокуратура оголосила підозру депутатці селищної ради на Дніпропетровщині за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Депутатці селищної ради на Дніпропетровщині повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні.

За даними слідства, у декларації за 2023 рік вона не вказала дві квартири, 2 млн грн витрат на їх придбання, 6,2 млн грн на рахунках та 4,5 млн грн позики від родичів.

Порушення встановили під час повної перевірки декларації, яку провело НАЗК.

Зокрема, депутатка придбала дві квартири у сучасному житловому комплексі в Дніпровському районі. За них вона внесла 2 млн грн, однак ці витрати у декларації не відобразила.

Також вона не задекларувала 6,2 млн грн, які перебували на рахунках її підприємства.

Окремо у декларації не було відомостей про 4,5 млн грн, які вона отримала "в борг” від родичів для придбання майна.

Загальна сума незадекларованих активів і фінансових зобов’язань становить 13,2 млн грн.

Прокурори інкримінують депутатці умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що у Житомирській області депутата Бердичівської районної ради судитимуть за внесення недостовірних відомостей до декларацій на понад 46 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

