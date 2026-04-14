14 квітня 2026, 07:51

Стрілянина в кафе на Закарпатті: поранено відвідувача

Фото: Національна поліція
На Рахівщині поліція затримала чоловіка, який стріляв у відвідувача закладу відпочинку

Про це повідомила поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 12 квітня.

На лінію "102" надійшло повідомлення від працівниці одного з закладів відпочинку в селищі Ясіня Рахівського району про конфлікт між відвідувачами, під час якого один із чоловіків застосував зброю.

На місце події оперативно прибули правоохоронці, які затримали стрілка та вилучили у нього пістолет.

Попередньо встановлено, що конфлікт виник між 24-річним жителем сусідньої Івано-Франківської області та 23-річним місцевим мешканцем.

Під час сварки нападник дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у бік опонента, поціливши в груди та шию.

Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Його стан медики оцінюють як стабільний.

Поліцейські встановили, що зброя була травматичною та зареєстрованою у встановленому порядку.

Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, днями поліція затримала киянина, який влаштував стрілянину у Святошинському районі столиці.

