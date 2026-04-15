На Закарпатті не пустили за кордон батька трьох дітей: він пішов до суду

Прикордонники відмовили у перетині кордону чоловіку, який має трьох дітей. Стало відомо, на чий бік став суд

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Чоловік влітку минулого року намагався виїхати за кордон через один із пунктів пропуску. Він показав паспорт, військовий квиток, витяг із застосунку "Резерв+" з відміткою про відстрочку, а також посвідчення батьків багатодітної сім’ї, свідоцтва про народження дітей, а також інші документи.

Прикордонники відмовили йому в перетині кордону. Аргументували це тим, що він нібито не відповідає умовам перетину державного кордону, зокрема через відсутність відстрочки від мобілізації за відповідною підставою. Чоловік звернувся до суду.

Суд визнав рішення прикордонників протиправним і скасував його, вказавши, що відповідач не довів правомірність відмови та не навів належних і конкретних підстав для її прийняття.

