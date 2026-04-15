10:18  15 квітня
Усик і Верховен провели битву поглядів перед боєм у Єгипті
10:06  15 квітня
У Чернігові засудили чоловіка за зґвалтування 15-річної дівчини
08:49  15 квітня
На Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через самолікування
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2026, 10:30

На Закарпатті не пустили за кордон батька трьох дітей: він пішов до суду

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прикордонники відмовили у перетині кордону чоловіку, який має трьох дітей. Стало відомо, на чий бік став суд

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік влітку минулого року намагався виїхати за кордон через один із пунктів пропуску. Він показав паспорт, військовий квиток, витяг із застосунку "Резерв+" з відміткою про відстрочку, а також посвідчення батьків багатодітної сім’ї, свідоцтва про народження дітей, а також інші документи.

Прикордонники відмовили йому в перетині кордону. Аргументували це тим, що він нібито не відповідає умовам перетину державного кордону, зокрема через відсутність відстрочки від мобілізації за відповідною підставою. Чоловік звернувся до суду.

Суд визнав рішення прикордонників протиправним і скасував його, вказавши, що відповідач не довів правомірність відмови та не навів належних і конкретних підстав для її прийняття.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Закарпаття воєнний стан перетин кордону
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »