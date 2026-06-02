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02 червня 2026, 19:59

Забезпечував окупантів технікою та ліками: на Херсонщині викрили депутата-колаборанта

02 червня 2026, 19:59
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Фото: прокуратура Херсонської області
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На Херсонщині правоохоронці повідомили про нову підозру мешканцю регіону, який не лише став "депутатом" окупаційної влади в Олешках, а й систематично забезпечував армію РФ необхідними ресурсами

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік у 2023 році взяв участь у незаконних виборах, організованих державою-агресором, та був обраний депутатом так званої "ради депутатів” в Олешках від партії "Единая Россия”. Наразі обвинувальний акт щодо колабораційної діяльності вже перебуває на розгляді суду.

Водночас правоохоронці встановили нові епізоди його співпраці з окупаційними структурами та військовими формуваннями РФ.

Чоловік, використовуючи статус "депутата”, упродовж 2024–2025 років систематично забезпечував матеріальними ресурсами підрозділи збройних сил РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Зокрема, представникам російських військових формувань передавалися маскувальні сітки, ремонтні інструменти, медичні препарати, генератори, рації, детектори безпілотних літальних апаратів, оптичні прилади та інше обладнання, необхідне для забезпечення діяльності окупаційних військ.

Крім того, свою діяльність підозрюваний висвітлював у підконтрольних окупаційній владі медіа, публічно демонструючи підтримку російських військових.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жителю регіону заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, що на Херсонщині перед судом постане місцевий житель, який під час окупації регіону пішов на службу до ворога.

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