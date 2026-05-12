На Дніпропетровщині "Слуга народу" посадила за кермо 11-річну доньку

У Кривому Розі стався скандал з місцевою депутаткою. Обраниця від "Слуги народу" посадила за кермо неповнолітню доньку

Депутатка Криворізької міської ради від партії "Слуга народу" Світлана Максимчук опублікувала у соцмережі відео, де її 11-річна донька керує автомобілем. Користувачі соціальних мереж не оцінили такий "гумор": люди зауважили, що це серйозний ризик та порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що, згідно з Правилами дорожнього руху України, право на керування легковим автомобілем можна отримати лише після досягнення 18-річного віку, пройшовши відповідне навчання та склавши іспити.

Нагадаємо, на Львівщині дитина за кермом скутера потрапила в ДТП. 12-річний водій електроскутера Cross не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся У результаті ДТП травми отримав 13-річний пасажир.