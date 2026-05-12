На Київщині в лікарні померла 8-річна дівчинка, яку збила вантажівка

У Ірпінь померла 8-річна дівчинка, яка зазнала тяжких травм унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 12 травня

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, на перехресті вулиць Центральної та Донцова 51-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego під час повороту праворуч здійснив наїзд на дитину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Дівчинку з травмами госпіталізували до лікарні, однак, попри зусилля медиків, вона померла.

Правоохоронці затримали водія.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як відомо, ДТП сталася у вівторок, 12 травня, близько 08:00 в Ірпені. На місці працювали правоохоронці, щоб встановити усі деталі та обставини події.

