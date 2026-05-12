12:30  12 травня
Прикордонники показали, як росіяни на фронті прикидаються мертвими
11:42  12 травня
У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
09:41  12 травня
Смертельна ДТП на Донеччині: двоє людей загинули, четверо постраждали
UA | RU
UA | RU
12 травня 2026, 14:28

На Київщині в лікарні померла 8-річна дівчинка, яку збила вантажівка

12 травня 2026, 14:28
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Ірпінь померла 8-річна дівчинка, яка зазнала тяжких травм унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 12 травня

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, на перехресті вулиць Центральної та Донцова 51-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego під час повороту праворуч здійснив наїзд на дитину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Дівчинку з травмами госпіталізували до лікарні, однак, попри зусилля медиків, вона померла.

Правоохоронці затримали водія.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як відомо, ДТП сталася у вівторок, 12 травня, близько 08:00 в Ірпені. На місці працювали правоохоронці, щоб встановити усі деталі та обставини події.

Нагадаємо, у місті Сарни Рівненської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув неповнолітній водій скутера. Відомо, що хлопець не мав посвідчення водія та перебував без мотошолома.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область Ірпінь ДТП ПДР дівчинка дитина вантажівка поліція
Смертельна ДТП на Житомирщині: Renault вилетів у кювет
12 травня 2026, 13:00
На Львівщині під колесами вантажівки загинула жінка
12 травня 2026, 11:56
Смертельна ДТП на Донеччині: двоє людей загинули, четверо постраждали
12 травня 2026, 09:41
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Черкащині під час руху спалахнула електричка з пасажирами
12 травня 2026, 16:07
Відмивання коштів: головному психіатру ЗСУ залишили заставу 24 млн грн
12 травня 2026, 16:01
НАБУ розслідує зловживання виробників зброї та дронів
12 травня 2026, 15:49
Кооператив "Династія": у САП розкрили, який запобіжний захід вимагатимуть для Єрмака
12 травня 2026, 15:35
Операція "Мідас": у НАБУ розповіли, чи фігурує в справі президент Зеленський
12 травня 2026, 15:25
Безмитне авто для військових: що змінюють нові законопроєкти
12 травня 2026, 15:20
Масові обшуки в ТЦ Києва: поліція та БЕБ "трусять" точки з продажу електронних сигарет
12 травня 2026, 15:18
На Дніпропетровщині оголосили евакуацію родин з дітьми з Нікопольського району
12 травня 2026, 14:58
Схема з відстрочкою: на Рівненщині лікаря затримали під час отримання хабаря
12 травня 2026, 14:52
На Дніпропетровщині "Слуга народу" посадила за кермо 11-річну доньку
12 травня 2026, 14:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Пекар
Всі блоги »