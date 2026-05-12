Схема з відстрочкою: на Рівненщині лікаря затримали під час отримання хабаря

Фото: Національна поліція

На Рівненщині правоохоронці повідомили про підозру 61-річному лікарю з міста Березне. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні документів для відстрочки від призову

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік, який очолює один із медичних закладів області та входив до складу лікарсько-консультативної комісії, пообіцяв за грошову винагороду вплинути на ухвалення медичних висновків.

Йшлося про встановлення стану здоров'я, який нібито дає підстави для оформлення відстрочки від мобілізації через потребу в постійному сторонньому догляді.

Правоохоронці задокументували факт передачі коштів. Лікаря затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди – 900 доларів США. Раніше він уже отримав 600 доларів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та відсторонив його від посади.

