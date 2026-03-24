На Закарпатті тренер з боксу організував канал для втечі ухилянтів

На Закарпатті викрили черговий канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Організатором виявився 38-річний донеччанин, який зараз проживає в Ужгороді

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік працює працює тренером з боксу в одному зі спортивних центрів. Втім він вирішив "заробити" також на незаконному перетині кордону. "Клієнтів" він шукав сам, знаходив їм тимчасове помешкання в Ужгороді, надавав маршрут та інструктував щодо порядку перетинання кордону. Інколи залучав інших людей, яких знаходив серед знайомих.

На цей раз чоловік "допомагав" військовозобов'язаному перейти до Словаччини. Затримали зловмисника біля залізничного вокзалу, де той отримував за свої "послуги" 10 000 доларів.

"Фігуранта справи затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

