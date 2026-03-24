24 березня 2026, 14:15

На Закарпатті тренер з боксу організував канал для втечі ухилянтів

24 березня 2026, 14:15
Фото з відкритих джерел
На Закарпатті викрили черговий канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Організатором виявився 38-річний донеччанин, який зараз проживає в Ужгороді

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік працює працює тренером з боксу в одному зі спортивних центрів. Втім він вирішив "заробити" також на незаконному перетині кордону. "Клієнтів" він шукав сам, знаходив їм тимчасове помешкання в Ужгороді, надавав маршрут та інструктував щодо порядку перетинання кордону. Інколи залучав інших людей, яких знаходив серед знайомих.

На цей раз чоловік "допомагав" військовозобов'язаному перейти до Словаччини. Затримали зловмисника біля залізничного вокзалу, де той отримував за свої "послуги" 10 000 доларів.

"Фігуранта справи затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Кусачки для паркану та маршрути через Тису: на Закарпатті викрили нові схеми втечі за кордон
24 березня 2026, 11:20
У Києві директор КП продавав "вакансії з бронюванням"
20 березня 2026, 21:45
Закарпатська лікарня "заробляла" на фіктивних ШВЛ: подробиці обшуків
20 березня 2026, 10:46
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
