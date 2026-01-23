Фото: Нацполіція

У Закарпатській області правоохоронці викрили ще один канал для переправлення військовозобов’язаних через кордон. Виявилось, що цк черговий маршрут через річку Тиса

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Організаторами схеми виявились 24-річний мешканець села Ділове, його 19-річна односельчанка та 31-річна жителька села Костилівка. Свої послуги вони оцінили в 6,5 тисячі євро з людини.

Схема була така: "клієнта" зустрічали в Рахові, після чого на маршрутці доїжджали до села Ділове; уже в селі чоловіку провели детальний інструктаж щодо маршруту незаконного перетину кордону, який пролягав через річку Тиса. Після отримання грошових коштів фігурантів затримали на "гарячому".

"Фігурантам уже обрано запобіжні заходи: чоловікові - тримання під вартою із заставою 998 400 гривень, а його спільницям - тримання під вартою із заставою 665 600 гривень кожній. За скоєне зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі. Слідство у справі триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.