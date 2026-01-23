09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
07:36  23 січня
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
06:29  23 січня
На Кіровоградщині вантаж із фури впав на авто: є загиблий та постраждала
23 січня 2026, 10:45

Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів

23 січня 2026, 10:45
Фото: Нацполіція
У Закарпатській області правоохоронці викрили ще один канал для переправлення військовозобов’язаних через кордон. Виявилось, що цк черговий маршрут через річку Тиса

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Організаторами схеми виявились 24-річний мешканець села Ділове, його 19-річна односельчанка та 31-річна жителька села Костилівка. Свої послуги вони оцінили в 6,5 тисячі євро з людини.

Схема була така: "клієнта" зустрічали в Рахові, після чого на маршрутці доїжджали до села Ділове; уже в селі чоловіку провели детальний інструктаж щодо маршруту незаконного перетину кордону, який пролягав через річку Тиса. Після отримання грошових коштів фігурантів затримали на "гарячому".

"Фігурантам уже обрано запобіжні заходи: чоловікові - тримання під вартою із заставою 998 400 гривень, а його спільницям - тримання під вартою із заставою 665 600 гривень кожній. За скоєне зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі. Слідство у справі триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

ухилення від мобілізації поліція Закарпаття
16 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації
22 січня 2026, 19:30
На Запоріжжі чиновник влаштував "торгівлю бронюванням"
22 січня 2026, 16:35
У Києві судитимуть ділка за організацію втечі чоловіків до Румунії за $20 тисяч
21 січня 2026, 14:55
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Смертельна ДТП на Буковині: Volkswagen вилетів у кювет
23 січня 2026, 11:20
В Інституті серця з'явився новітній УЗД-апарат, яким медустанову забезпечив благодійник Денис Парамонов
23 січня 2026, 11:18
Діалог заради підтримки: у Харкові обговорили проблеми релокованих громад
23 січня 2026, 11:05
Росія атакувала приватний сектор на Донеччині: загинули батько з 5-річним сином
23 січня 2026, 10:44
Наводила балістику на київські ТЕЦ: СБУ затримала російську агентку
23 січня 2026, 10:26
В Україну надійшла вакцина проти 5 небезпечних хвороб для дітей
23 січня 2026, 10:19
На Житомирщині у нічній пожежі загинула жінка та двоє маленьких дітей
23 січня 2026, 10:10
Конфлікт через ремонт тепломережі: у Києві побили комунальника
23 січня 2026, 09:48
На Львівщині пʼяний водій легковика збив двох пішоходів
23 січня 2026, 09:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
