16 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації
У Волинській області поліція затримала членкиню громадської організації. Вона організувала схему з ухилення від мобілізації
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Жінка з громадської організації налагодила схему. Вона шукала чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації. Зловмисниця допомагала їм отримувати фіктивні діагнози та групи інвалідності. Таким чином вони могли бути зняті з військового обліку. Свої послуги вона оцінила в 16 тисяч доларів.
"Жінку затримали на одній з АЗС неподалік міста Ковель під час отримання частини неправомірної вигоди -10 000 доларів - у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.