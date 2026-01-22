19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня 2026, 19:30

16 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації

22 січня 2026, 19:30
Фото: Нацполіція
У Волинській області поліція затримала членкиню громадської організації. Вона організувала схему з ухилення від мобілізації

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Жінка з громадської організації налагодила схему. Вона шукала чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації. Зловмисниця допомагала їм отримувати фіктивні діагнози та групи інвалідності. Таким чином вони могли бути зняті з військового обліку. Свої послуги вона оцінила в 16 тисяч доларів.

"Жінку затримали на одній з АЗС неподалік міста Ковель під час отримання частини неправомірної вигоди -10 000 доларів - у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

22 січня 2026
