На Запоріжжі чиновник влаштував "торгівлю бронюванням"

Фото: Нацполіція

У Запоріжжі викрили посадовця, який влаштував схему з ухиленням від мобілізації. Стало відомо, як він на цьому заробляв

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі повідомили про підозру директору критично важливого підприємства. Виявилось, що 42-річний чоловік вимагав зі своїх працівників гроші за отримання "економічного бронювання". Він обіцяв на рік звільнити їх від армії та внести дані в реєстр "Оберіг".

У випадку якщо працівник не платив, директор погрожував особисто "здати" його до ТЦК. Правоохоронці затримали посадовця, коли він отримував 21 тисячу гривень хабаря. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині викрили військових ТЦК, які вимагали хабарі. За ці гроші вони обіцяли чоловіку зняти його з розшуку.