14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 16:35

На Запоріжжі чиновник влаштував "торгівлю бронюванням"

22 січня 2026, 16:35
Фото: Нацполіція
У Запоріжжі викрили посадовця, який влаштував схему з ухиленням від мобілізації. Стало відомо, як він на цьому заробляв

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі повідомили про підозру директору критично важливого підприємства. Виявилось, що 42-річний чоловік вимагав зі своїх працівників гроші за отримання "економічного бронювання". Він обіцяв на рік звільнити їх від армії та внести дані в реєстр "Оберіг".

У випадку якщо працівник не платив, директор погрожував особисто "здати" його до ТЦК. Правоохоронці затримали посадовця, коли він отримував 21 тисячу гривень хабаря. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині викрили військових ТЦК, які вимагали хабарі. За ці гроші вони обіцяли чоловіку зняти його з розшуку.

22 січня 2026
