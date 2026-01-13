Понад 5,8 млн грн хабарів: у трьох регіонах викрили канали незаконного виїзду за кордон
Правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон
Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
У викритих епізодах загальна сума коштів, яку мали сплатити військовозобов’язані, перевищує 5,8 мільйонів гривень. Оголосили підозру 11 фігурантам.
Зокрема, на початку 2026 року зафіксовані такі випадки:
- На Прикарпатті викрили 75-річного пенсіонера, який повторно організував незаконне переправлення чоловіків за кордон, не дочекавшись вироку у попередній справі. Підозру за аналогічний злочин йому повідомили ще в жовтні 2024 року. Вже у грудні 2025 року разом зі спільниками він підшукав двох чоловіків та за 12,5 тис. євро з особи обіцяв інструктаж, перевезення і супровід гірською місцевістю з Чернівецької області до Молдови поза пунктами пропуску. Пенсіонера затримали під час спроби переправлення двох чоловіків. Він перебуває під вартою з можливістю внесення застави.
- Також нові підозри отримали п’ятеро мешканців Прикарпаття, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон у складі організованої групи. За даними слідства, організатор разом із чотирма спільниками, серед яких двоє інспекторів нацпарку "Верховинський", за 8 тис. євро з людини проводили чоловіків гірською місцевістю. Додатково у цій справі ще трьом особам оголосили підозру за участь в окремому епізоді переправлення. Загалом задокументовані чотири факти, усім фігурантам обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.
- Мешканець Сум отримав підозру в організації схеми ухилення від мобілізації. Він обіцяв сприяти оформленню фіктивних документів про звільнення від військової служби, зняттю з військового обліку та незаконному виїзду за кордон. Вартість послуг становила 11 тис. доларів з людини. Під час спроби перевезення п’ятьох військовозобов’язаних організатора затримали. Загальна сума вилучених коштів – 55 тис. доларів.
- На Буковині викрили іноземця, який намагався незаконно переправити за кордон сімох чоловіків, приховавши їх у вантажівці з пивом. За даними слідства, вартість незаконного виїзду коливалася від 6 до 13 тис. євро з людини. Під час затримання в пункті пропуску "Мамалига" у фігуранта вилучено 34 тис. євро.
Ділків затримали. Залежно від ролі та скоєного, їм інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованих груп (ч. 3 ст. 332 КК України).
Як повідомлялось, наприкінці 2025 року на Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
