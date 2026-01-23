11:57  23 января
В Святошинском районе Киева горят склады: киевлян призывают закрыть окна
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов

23 января 2026, 10:45
Фото: Нацполиция
В Закарпатской области правоохранители разоблачили еще один канал для переправки военнообязанных через границу. Оказалось, что ЦК очередной маршрут через реку Тиса

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Организаторами схемы оказались 24-летний житель села Деловое, его 19-летняя односельчанка и 31-летняя жительница села Костыловка. Свои услуги они оценили в 6,5 тысяч евро с человека.

Схема была такова: "клиента" встречали в Рахове, после чего на маршрутке доезжали до села Деловое; уже в селе мужчине провели детальный инструктаж по маршруту незаконного пересечения границы, который пролегал через реку Тиса. После получения денежных средств фигурантов задержали на "горячем".

"Фигурантам уже избраны меры пресечения: мужчине - содержание под стражей с залогом 998 400 гривен, а его подельницам - содержание под стражей с залогом 665 600 гривен каждой. За совершенное злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

16 тысяч долларов за инвалидность: на Волыни разоблачили схему, организованную членом общественной организации
22 января 2026, 19:30
В Запорожье чиновник устроил "торговлю бронированием"
22 января 2026, 16:35
В Киеве будут судить дельца за организацию побега мужчин в Румынию за $20 тысяч
21 января 2026, 14:55
