На Львівщині судитимуть наркоділка, який бігав від правосуддя вісім років

Ілюстративне фото

Із Німеччини у Львівську область екстрадували наркоторговця. Він переховувався від слідства майже вісім років

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік виконував роль постачальника у складі організованої злочинної групи, яка займалася збутом наркотичних засобів на території Львівщини. Крім нього, у групі було подружжя: чоловік займався закупівлею сировини, а його дружина ще й збутом наркотичного засобу.

У 2017 році правоохоронці викрили зловмисників, а постачальнику обрали запобіжний захід. Коли він вийшов під заставу, втік за кордон та поселився в Німеччині. Тепер його екстрадували до України.

"Обвинуваченому, який перебуває під вартою, загрожує покарання – позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

