17:44  08 січня
Як вимикатимуть світло 9 січня
15:50  08 січня
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
12:44  08 січня
У Києві приспустили найбільший прапор України
UA | RU
UA | RU
08 січня 2026, 18:35

На Львівщині судитимуть наркоділка, який бігав від правосуддя вісім років

08 січня 2026, 18:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Із Німеччини у Львівську область екстрадували наркоторговця. Він переховувався від слідства майже вісім років

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік виконував роль постачальника у складі організованої злочинної групи, яка займалася збутом наркотичних засобів на території Львівщини. Крім нього, у групі було подружжя: чоловік займався закупівлею сировини, а його дружина ще й збутом наркотичного засобу.

У 2017 році правоохоронці викрили зловмисників, а постачальнику обрали запобіжний захід. Коли він вийшов під заставу, втік за кордон та поселився в Німеччині. Тепер його екстрадували до України.

"Обвинуваченому, який перебуває під вартою, загрожує покарання – позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Закарпаття викрили 12 членів організованої злочинної групи, які займалися збутом наркотиків та незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики Львівська область
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Замість ринопластики отримала параліч обличчя: у Києві хірург понівечив обличчя пацієнтці
08 січня 2026, 18:55
Росіяни вдарили балістикою по житлових будинках у Кривому Розі
08 січня 2026, 18:53
На Рівненщині судитимуть водія. який на смерть збив велосипедиста
08 січня 2026, 18:15
Як вимикатимуть світло 9 січня
08 січня 2026, 17:44
Жителів Києва попередили про похолодання та можливі ворожі обстріли
08 січня 2026, 16:58
Помер відомий український диригент
08 січня 2026, 16:35
На Харківщині п'яний чоловік напав із ножем на 21-річного хлопця
08 січня 2026, 16:15
На Волині аферисти виманили кругленьку суму в 80-річного дідуся
08 січня 2026, 15:55
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
08 січня 2026, 15:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »