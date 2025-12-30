На Закарпатті переплатили майже 400 тис. грн за будинок для родини переселенців

Фото: Прокуратура України

На Закарпатті правоохоронці оголосили підозру директору компанії, яка оцінювала вартість помешкання для дитячого будинку сімейного типу

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Будинок придбали в 2024 році за кошти місцевого бюджету для подружжя, яке виховує вісьмох дітей та готове прийняти до родини ще двох. Сім'я релокувалася з міста Слов'янськ Донецької області, розташованого неподалік лінії фронту.

Під час розслідування встановлено, що підозрюваний штучно завищив вартість будинку. На підставі підготовленої ним оцінки з бюджету сплачено понад 5 мільйонів гривень, тоді як проведена експертиза підтвердила, що реальна ринкова вартість нерухомості значно нижча. Внаслідок цього територіальній громаді завдано збитків на суму понад 388 тисяч гривень.

Експерти виявили у звіті оцінювача низку порушень, зокрема щодо характеристик будинку та підбору об’єктів для порівняння.

Дії підозрюваного кваліфіковано як зловживання повноваженнями оцінювача, що спричинило тяжкі наслідки для громадських інтересів (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

