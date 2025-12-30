14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
12:55  30 грудня
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 13:56

На Закарпатті переплатили майже 400 тис. грн за будинок для родини переселенців

30 грудня 2025, 13:56
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті правоохоронці оголосили підозру директору компанії, яка оцінювала вартість помешкання для дитячого будинку сімейного типу

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Будинок придбали в 2024 році за кошти місцевого бюджету для подружжя, яке виховує вісьмох дітей та готове прийняти до родини ще двох. Сім'я релокувалася з міста Слов'янськ Донецької області, розташованого неподалік лінії фронту.

Під час розслідування встановлено, що підозрюваний штучно завищив вартість будинку. На підставі підготовленої ним оцінки з бюджету сплачено понад 5 мільйонів гривень, тоді як проведена експертиза підтвердила, що реальна ринкова вартість нерухомості значно нижча. Внаслідок цього територіальній громаді завдано збитків на суму понад 388 тисяч гривень.

Експерти виявили у звіті оцінювача низку порушень, зокрема щодо характеристик будинку та підбору об’єктів для порівняння.

Дії підозрюваного кваліфіковано як зловживання повноваженнями оцінювача, що спричинило тяжкі наслідки для громадських інтересів (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Нагадаємо, раніше у Києві через суд з будівельної компанії стягнули 1,8 мільйона гривень. Ці кошти були надмірно сплачені з бюджету під час ремонту укриття в одній зі шкіл.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття оцінювання приватний будинок переселенці бюджет гроші прокуратура
"Заробили" на дорогах майже 3,5 мільйона: на Буковині отримали підозри чиновники міськради
25 грудня 2025, 18:40
На Закарпатті затримали двох наркоділків, які ввозили в Україну наркотики на 10 млн грн
24 грудня 2025, 13:50
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Новий рік українці зустрінуть із відключеннями світла
30 грудня 2025, 16:16
На Київщині загорівся житловий будинок: загинула жінка
30 грудня 2025, 15:55
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
30 грудня 2025, 15:42
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
30 грудня 2025, 14:59
У Запоріжжі засудили експравоохоронця, який катував українців на окупованих територіях
30 грудня 2025, 14:50
На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію населення із прикордонних населених пунктів
30 грудня 2025, 14:35
Одна з найбільших бізнес асоціацій в Україні виступила проти ідеї Кабміну про ПДВ для ФОП від 1 млн грн
30 грудня 2025, 14:19
У 2025 році Генпрокуратура відкрила майже 2 тис. кримінальних справ про домашнє насильство
30 грудня 2025, 13:55
У Полтаві BMW влетів у ЗАЗ: є постраждалі
30 грудня 2025, 13:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »