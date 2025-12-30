На Закарпатті переплатили майже 400 тис. грн за будинок для родини переселенців
На Закарпатті правоохоронці оголосили підозру директору компанії, яка оцінювала вартість помешкання для дитячого будинку сімейного типу
Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Будинок придбали в 2024 році за кошти місцевого бюджету для подружжя, яке виховує вісьмох дітей та готове прийняти до родини ще двох. Сім'я релокувалася з міста Слов'янськ Донецької області, розташованого неподалік лінії фронту.
Під час розслідування встановлено, що підозрюваний штучно завищив вартість будинку. На підставі підготовленої ним оцінки з бюджету сплачено понад 5 мільйонів гривень, тоді як проведена експертиза підтвердила, що реальна ринкова вартість нерухомості значно нижча. Внаслідок цього територіальній громаді завдано збитків на суму понад 388 тисяч гривень.
Експерти виявили у звіті оцінювача низку порушень, зокрема щодо характеристик будинку та підбору об’єктів для порівняння.
Дії підозрюваного кваліфіковано як зловживання повноваженнями оцінювача, що спричинило тяжкі наслідки для громадських інтересів (ч. 3 ст. 365-2 КК України).
Нагадаємо, раніше у Києві через суд з будівельної компанії стягнули 1,8 мільйона гривень. Ці кошти були надмірно сплачені з бюджету під час ремонту укриття в одній зі шкіл.