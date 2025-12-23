09:57  23 грудня
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Поліція розслідує факт незаконного скидання медичних відходів на сміттєзвалищі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У понеділок, 22 грудня, поліція отримала повідомлення від мешканців громади щодо виявлення на території Свалявського сміттєзвалища значної кількості використаних шприців, медичних препаратів, експрес-тестів та інших небезпечних медичних відходів.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці провели детальний огляд території та задокументували виявлені факти.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення земель). Поліція з’ясовує, хто може бути причетний до правопорушення та звідки з’явилися небезпечні відходи. До перевірки залучать екологів.

Раніше повідомлялося, що в Україну надійшли 70 тисяч доз комбінованої вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку, вірусного гепатиту B та гемофільної інфекції (ПЕНТА-Hib) для вакцинації дітей.

