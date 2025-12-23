09:57  23 грудня
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
08:24  23 грудня
Бійка підлітків у ТЦ Вінниці: постраждав 16-річний хлопець
07:40  23 грудня
Банківські шахраї у Дніпрі привласнили понад 50 млн грн
23 грудня 2025, 10:45

На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки

23 грудня 2025, 10:45
Фото: Національна поліція
На узбіччі дороги в Полтавській області знайдено жінку без ознак життя. Поліція проводить розслідування, щоб з'ясувати всі обставини інциденту

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Сьогодні, 23 грудня, близько 07:00 мешканка села Піщане повідомила поліцію, що на узбіччі дороги в напрямку Кременчук-Хорол знайдено тіло жінки.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, слідчі та судово-медичний експерт. Після первинного огляду тіло жінки направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція наразі встановлює особу загиблої та обставини її смерті. Тривають слідчі дії.

Правоохоронці просять усіх, хто став очевидцем події або має інформацію, що може допомогти слідству, звертатися до поліції.

Нагадаємо, в Дніпрі згорів магазин-кафе. Загальна площа пожежі становила 50 кв.м. На згарищі знайшли тіло чоловіка. Обставини та причини трагедії встановлюють правоохоронці.

Полтавська область Тіло жінка дорога поліція узбіччя
