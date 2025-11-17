У Запоріжжі водій BMW на смерть збив чоловіка

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Аварія сталась увечері 16 листопада. Водій BMW збив 43-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Пішоходам варто пам’ятати: у темряві їх видно значно гірше, тому слід носити світловідбивні стрічки, жилети або аксесуари, переходити дорогу лише на пішохідних переходах та переконуватися у тому, що водій їх помітив. Водіям рекомендується зменшувати швидкість у нічний час, стежити за технічним станом фар, уникати різких маневрів та тримати достатню дистанцію. Дотримання простих правил може запобігти смертельним наслідкам", - закликають в поліцїі.