16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
10:56  17 листопада
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 14:45

У Запоріжжі водій BMW на смерть збив чоловіка

17 листопада 2025, 14:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі сталась смертельна аварія. На жаль, загинув 43-річний пішохід

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Аварія сталась увечері 16 листопада. Водій BMW збив 43-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Пішоходам варто пам’ятати: у темряві їх видно значно гірше, тому слід носити світловідбивні стрічки, жилети або аксесуари, переходити дорогу лише на пішохідних переходах та переконуватися у тому, що водій їх помітив. Водіям рекомендується зменшувати швидкість у нічний час, стежити за технічним станом фар, уникати різких маневрів та тримати достатню дистанцію. Дотримання простих правил може запобігти смертельним наслідкам", - закликають в поліцїі.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі сталася аварія за участю автобуса гурту "Без обмежень" та легкового автомобіля. Камера відеоспостереження зафіксувала момент зіткнення: автобус, здійснюючи поворот, зачепив задню частину легковика.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Запорізька область
Смертельна ДТП на Прикарпатті: зіткнулись легковик та рейсовий автобус - є загибла та постраждалі
17 листопада 2025, 12:45
На Волині легковик злетів з мосту у річку: є постраждалі
17 листопада 2025, 12:40
У Львові вночі легковик виїхав на кільце та врізався в дерево: водій загинув
17 листопада 2025, 11:38
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Львівщині затримали чоловіка, який напав на людину з ножем
17 листопада 2025, 16:30
На Харківщині відбулася зустріч із делегацією з країн Глобального Півдня
17 листопада 2025, 16:29
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
17 листопада 2025, 16:16
Центр протидії дезінформації спростував чутки про небажання Умєрова повертатися в Україну
17 листопада 2025, 16:11
Екс-міністр оборони Умеров відмовився повертатися в Україну, – ЗМІ
17 листопада 2025, 15:51
Треба публікувати плівки НАБУ по оборонці
17 листопада 2025, 15:41
У мережі показали фото тещі Міндіча разом із топ-чиновником Путіна
17 листопада 2025, 15:29
НАБУ розпочало розслідування щодо корупції в оборонній сфері
17 листопада 2025, 15:18
Майже 1700 кв. м елітної нерухомості та дорогі авто: стало відомо, що накупили фігуранти справи Міндіча-Галущенка
17 листопада 2025, 15:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »