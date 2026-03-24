Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
24 березня 2026, 23:02

Якщо у війні реальна мета – влада, бізнес і гроші, то вона буде тривати

24 березня 2026, 23:02
Доти, поки не буде створено умов, щоб було зручніше втримати владу і ще більше “зробити грошей” на післявоєнному періоді
Доти, поки не буде створено умов, щоб було зручніше втримати владу і ще більше "зробити грошей" на післявоєнному періоді
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Якщо у війні в агресора екзистиційні цілі та ідеологічна мотивація… то вона лише виглядає як протистояння на повне знищення, але насправді переважно підпорядковується тому таки принципу: більше влади й більше грошей.

Тільки от війни починаються за мотивованими сценаріями, запланованим часом і наявними ресурсами, а закінчиться можуть невідомо коли й як завгодно…

Розгортання на наших очах третьої світової війни (стадія переходу в два регіональних конфлікти і незабаром можливий початок третього) не має під собою наразі достатньо об’єктивних чинників, радше викликане внутрішньополітичними, корпоративними та особистими інтересами тих, хто має ресурси і можливість ці війни вести від імені своєї країни і ще сподіваються встановити свій порядок.

Поки це все ще можна зупинити, або принаймні скоротити історичний "час воєн”.

Але Світ вже близький до точки, коли кількість перейде в якість і почнуться процеси, які вже нікому не вдасться зупинити. Закони діалектики ще ніхто не відміняв.

Хороша новина: після війни завжди наступає мир. Рано чи пізно.

війна політика влада економіка
