Якщо у війні реальна мета – влада, бізнес і гроші, то вона буде тривати

Доти, поки не буде створено умов, щоб було зручніше втримати владу і ще більше “зробити грошей” на післявоєнному періоді

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Якщо у війні в агресора екзистиційні цілі та ідеологічна мотивація… то вона лише виглядає як протистояння на повне знищення, але насправді переважно підпорядковується тому таки принципу: більше влади й більше грошей. Тільки от війни починаються за мотивованими сценаріями, запланованим часом і наявними ресурсами, а закінчиться можуть невідомо коли й як завгодно… Розгортання на наших очах третьої світової війни (стадія переходу в два регіональних конфлікти і незабаром можливий початок третього) не має під собою наразі достатньо об’єктивних чинників, радше викликане внутрішньополітичними, корпоративними та особистими інтересами тих, хто має ресурси і можливість ці війни вести від імені своєї країни і ще сподіваються встановити свій порядок. Поки це все ще можна зупинити, або принаймні скоротити історичний "час воєн”. Але Світ вже близький до точки, коли кількість перейде в якість і почнуться процеси, які вже нікому не вдасться зупинити. Закони діалектики ще ніхто не відміняв. Хороша новина: після війни завжди наступає мир. Рано чи пізно.

