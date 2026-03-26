Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. На жаль, одна людина постраждала.

Внаслідок влучань виникли пожежі, рятувальники працювали на кількох локаціях.

Через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням.

"Критична інфраструктура переведена на резервне живлення. Тривають відновлювальні роботи", – зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо, вночі 26 березня російські війська вдарили по Ізмаїльському району Одеської області. Є пошкодження в місті Ізмаїл та Вилківській громаді.