Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Ворог поцілив "шахедом" по одному з ресторанів міста.

За уточненою інформацією, удар прийшовся в землю, біля ресторану та житлових будинків. Наразі відомо про одного постраждалого.

У навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна. Також пошкоджені біля 10 автомобілів.

Крім того, зафіксовано падіння ще одного ворожого дрону у Слобідському районі – без детонації.

Нагадаємо, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок атаки росіян по Харкову вранці 25 березня.