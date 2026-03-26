Російський "шахед" влучив біля ресторану у Харкові: що відомо
Вранці 26 березня російські військові атакували Слобідський район Харкова
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
Ворог поцілив "шахедом" по одному з ресторанів міста.
За уточненою інформацією, удар прийшовся в землю, біля ресторану та житлових будинків. Наразі відомо про одного постраждалого.
У навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна. Також пошкоджені біля 10 автомобілів.
Крім того, зафіксовано падіння ще одного ворожого дрону у Слобідському районі – без детонації.
Нагадаємо, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок атаки росіян по Харкову вранці 25 березня.
Всі блоги »