Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 26 березня ворог атакував Україну 153 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 130 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на пʼяти локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 26 березня російські війська вдарили по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура.