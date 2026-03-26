Сили ППО знешкодили 130 зі 153 безпілотників, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 26 березня ворог атакував Україну 153 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 130 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на пʼяти локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, вночі 26 березня російські війська вдарили по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура.