26 березня 2026, 08:21

Українка колола ботокс без ліцензії сотням людей у Франції: вирок суду

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Франції суд виніс вирок громадянці України, яку звинуватили у проведенні косметологічних ін'єкцій без відповідної ліцензії

Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Nice-Matin, передає RegioNews.

За інформацією журналістів, українка проводила ін'єкції ботоксу у підсобному приміщенні салону краси. За два роки вона встигла обслужити близько 900 клієнтів.

Під час обшуку правоохоронці виявили значну кількість медичних матеріалів, зокрема шприци, піпетки, коробки з гіалуроновою кислотою та ін'єкційні дермальні імпланти.

Жінка пояснила, що приїхала до Франції у 2023 році, щоб забезпечити себе та свого сина з аутизмом. За її словами, клієнтів вона знаходила через соціальні мережі, зокрема Instagram і TikTok.

Головуючий суддя наголосив на серйозності правопорушення, підкресливши ризики для здоров’я людей. За його словами, йдеться про сферу громадського здоров’я, де некваліфіковані дії можуть призвести до тяжких наслідків і навіть спотворення зовнішності пацієнтів.

Водночас обвинувачена частково заперечувала свою участь, стверджуючи, що не завжди була присутня під час проведення ін'єкцій, попри наявні рекламні матеріали та фінансові докази, зібрані слідством.

Попри те, що сторона обвинувачення вимагала суворішого покарання – 18 місяців умовного терміну та штраф 40 тисяч євро – суд призначив м’якше покарання: 8 місяців умовно та 20 тисяч євро штрафу.

Нагадаємо, у Києві під час пластичної операції з імплантації сідниць померла 28-річна жінка. Після трагедії 50-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік Подолу повідомили про підозру.

На Хмельниччині судитимуть банду "гастролерів" за розбій і грабежі
24 березня 2026, 08:38
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
На Рівненщині службові собаки покусали двох братів та власника: молодша дитина у лікарні з переломами
26 березня 2026, 09:56
Чому США не можуть "вимкнути" війну на Близькому Сході
26 березня 2026, 09:48
На Вінниччині чоловік спалив будинок після сварки з дружиною
26 березня 2026, 09:40
Партизани вивели з ладу залізничний вузол під Луганськом
26 березня 2026, 09:34
На Волині через ДТП легковик зім’яло вщент: є травмований
26 березня 2026, 09:26
У ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Харків
26 березня 2026, 09:13
У Вінниці рятувальники дістали з річки тіло чоловіка
26 березня 2026, 08:59
Сили ППО знешкодили 130 зі 153 безпілотників, якими РФ атакувала Україну
26 березня 2026, 08:47
На Дніпропетровщині хлопець у масці напав на дівчинку і зрізав їй волосся
26 березня 2026, 08:38
Російський "шахед" влучив біля ресторану у Харкові: що відомо
26 березня 2026, 08:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
