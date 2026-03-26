Українка колола ботокс без ліцензії сотням людей у Франції: вирок суду

У Франції суд виніс вирок громадянці України, яку звинуватили у проведенні косметологічних ін'єкцій без відповідної ліцензії

За інформацією журналістів, українка проводила ін'єкції ботоксу у підсобному приміщенні салону краси. За два роки вона встигла обслужити близько 900 клієнтів.

Під час обшуку правоохоронці виявили значну кількість медичних матеріалів, зокрема шприци, піпетки, коробки з гіалуроновою кислотою та ін'єкційні дермальні імпланти.

Жінка пояснила, що приїхала до Франції у 2023 році, щоб забезпечити себе та свого сина з аутизмом. За її словами, клієнтів вона знаходила через соціальні мережі, зокрема Instagram і TikTok.

Головуючий суддя наголосив на серйозності правопорушення, підкресливши ризики для здоров’я людей. За його словами, йдеться про сферу громадського здоров’я, де некваліфіковані дії можуть призвести до тяжких наслідків і навіть спотворення зовнішності пацієнтів.

Водночас обвинувачена частково заперечувала свою участь, стверджуючи, що не завжди була присутня під час проведення ін'єкцій, попри наявні рекламні матеріали та фінансові докази, зібрані слідством.

Попри те, що сторона обвинувачення вимагала суворішого покарання – 18 місяців умовного терміну та штраф 40 тисяч євро – суд призначив м’якше покарання: 8 місяців умовно та 20 тисяч євро штрафу.

