Стало відомо про смерть відомого українського актора. Відомо, що він тривалий час хворів

У віці 56 років помер відомий український актор Олег Гусєв. Про це розповів його друг та колега Вадим Мичковський (Дядя Жора).

"Прощавай, друже. Олег… Світла памʼять світлій добрій людині. Він любив життя, людей, друзів і об’єднував їх навколо себе, дарував настрій. Твого великого доброго серця та позитиву вистачало на всіх. Ми дуже чекали, що ти одужаєш… Спочивай, Олеже. Царство небесне. Співчуття рідним і близьким", - сказав шоумен.

Офіційну причину смерті не розголошують. Проте відомо, що актор тривалий час хворів. Прощання з актором відбулося 24 березня у монастирі на території столичного Ботанічного саду.

Нагадаємо, наприкінці минулого року помер співак Степан Гіга у віці 66 років після тривалої хвороби. З 19 листопада він перебував у лікарні. Його смерть стала помітною трагічною подією для культурного життя Львова та всієї країни, а прощання з артистом об’єднало містян, колег і шанувальників його творчості.