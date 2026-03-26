26 березня 2026, 01:35

Помер відомий український актор

26 березня 2026, 01:35
Фото з відкритих джерел
Стало відомо про смерть відомого українського актора. Відомо, що він тривалий час хворів

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У віці 56 років помер відомий український актор Олег Гусєв. Про це розповів його друг та колега Вадим Мичковський (Дядя Жора).

"Прощавай, друже. Олег… Світла памʼять світлій добрій людині. Він любив життя, людей, друзів і об’єднував їх навколо себе, дарував настрій. Твого великого доброго серця та позитиву вистачало на всіх. Ми дуже чекали, що ти одужаєш… Спочивай, Олеже. Царство небесне. Співчуття рідним і близьким", - сказав шоумен.

Офіційну причину смерті не розголошують. Проте відомо, що актор тривалий час хворів. Прощання з актором відбулося 24 березня у монастирі на території столичного Ботанічного саду.

Нагадаємо, наприкінці минулого року помер співак Степан Гіга у віці 66 років після тривалої хвороби. З 19 листопада він перебував у лікарні. Його смерть стала помітною трагічною подією для культурного життя Львова та всієї країни, а прощання з артистом об’єднало містян, колег і шанувальників його творчості.

Зниклий блогер Беспалов знайшовся: що з ним сталось
25 березня 2026, 19:25
Актор Андрій Федінчик зізнався, як проводить час із сином після розлучення з Наталкою Денисенко
25 березня 2026, 01:35
"Не сама така критична ціна": співачка MamaRika зізналась, скільки коштує її виступ
25 березня 2026, 00:55
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
"Єдиний підтримую його вибір": Сергій Притула зізнався, що його син хоче робити для війська
26 березня 2026, 00:35
В Україні знову впав у ціні базовий овоч борщового набору
25 березня 2026, 23:55
Стрілянина в Одесі: поранені патрульні - в поліції зробили офіційну заяву
25 березня 2026, 23:30
У Києві чоловік під час вигулу собаки вистрелив перехожому в обличчя
25 березня 2026, 22:50
В Одесі чоловік розстріляв із автомата поліцейських
25 березня 2026, 22:43
На Черкащині військовий СЗЧ зґвалував дитину
25 березня 2026, 22:30
У Києві до 1 квітня обмежать рух на частині мостів і шляхопроводів
25 березня 2026, 22:22
Троє бійців 93-ї бригади 224 дні поспіль відбивали атаки РФ на Донеччині
25 березня 2026, 21:59
На Буковині ділки вивозили ухилянтів до Румунії: один із них капелан
25 березня 2026, 21:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
