РФ допомагає Трампу досягти своїх цілей

Чому Трамп постійно каже, що з Україною важче мати справи, ніж із росією?

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Тому що росія допомагає Трампу досягти цілей – зламати світовий порядок та послабити Європу. А Україна заважає Трампу досягти цілей -- послабити Європу та підтримати росію, щоб вона не сколапсувала й не потрапила остаточно до лап Китаю. Якби у вас було два контрагенти, один із яких постійно допомагає, а інший постійно заважає, ви би також хвалили першого й ганьбили другого.

