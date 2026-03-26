На Дніпропетровщині хлопець у масці напав на дівчинку і зрізав їй волосся

У районі Карату в місті Самар (колишній Новомосковськ) Дніпропетровської області невідомий хлопець зрізав дівчинці довге волосся посеред вулиці

Про це повідомляє видання "Відомо" з посиланням на Telegram-канал "ХН Самар".

За наявною інформацією, дитина поверталася додому після прогулянки на майданчику. У цей момент до неї під'їхав незнайомий хлопець на електросамокаті. Він був одягнений у чорний одяг, а його обличчя закривала маска мавпи.

Зазначається, що чоловік поводився агресивно – він раптово зрізав частину довгого волосся дівчинки та поїхав з місця події.

Наразі дівчинка перебуває у стресовому стані та сильно налякана, адже під час інциденту поруч із нею не було дорослих.

Невідомого зловмисника розшукують.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік проломив голову 10-річному хлопчику. Дитину з тяжкою травмою голови госпіталізували до реанімації, лікарі провели термінову операцію. Затриманому оголосили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.