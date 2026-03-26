Військові РФ обстріляли три райони Дніпропетровщини: пошкоджені підприємства
Вночі 26 березня ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Окрім Кривого Рогу, росіяни били по Нікопольщині – Марганецькій і Покровській громадах.
На Синельниківщині окупанти атакували Миколаївську, Васильківську та Петропавлівську громади. Пошкоджені підприємства, горів приватний будинок.
На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, зранку 26 березня росіяни завдали удару по Кривому Рогу. Пошкоджений обʼєкт інфраструктури.
26 березня 2026, 08:24
Всі блоги »