Фото: поліція

Впродовж доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Верхньосироватській громаді Сумського району російський дрон влучив у вантажівку – травмований 47-річний чоловік. Також у районі пошкоджені приватні будинки, адмінбудівлі, підприємства, транспорт та енергооб'єкти.

У Великописарівській громаді на Охтирщині через удар безпілотника постраждали дві людини: 60-річний чоловік та 45-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки та автівки.

У Шосткинському районі пошкоджень зазнала інфраструктура, приватні оселі та автомобілі.

У Конотопському районі зруйнований будинок культури, пошкоджений житловий сектор.

Правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.

